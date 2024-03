Ancelotti: “Ho avuto la fortuna di allenare grandi club. Il City? Sarà una grande sfida”

Carlo Ancelotti ha parlato a Sky soffermandosi sulla sua carriera.

Queste le sue parole: “A Madrid si sta molto bene. C’è ambizione, società e club forti. Si ambisce sempre a vincere. Mbappé? È importante il gruppo e il Real è un grande gruppo”.

Su Pep Guardiola, suo avversario in Champions League: “Sì, ci vediamo spesso, ma questo è un bene, vuol dire che siamo in salute. Sarà una grande sfida con il City, per il terzo anno ci sfidiamo, sarà uno spot per il calcio”.