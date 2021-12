Ancelotti: “Hazard potrà essere molto importante nella seconda parte di stagione”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato delle dichiarazioni su Hazard, appena rientrato da un infortunio. Ecco le sue parole: “Penso che abbia faticato ad entrare in partita nel primo tempo, ma è stato così per tutta la squadra. Nella ripresa è andata meglio. Come ho detto, è difficile per lui giocare largo sulla destra perché non è abituato. Ma si intende con Benzema ed entrambi hanno cercato di segnare. È ovvio che Hazard possa essere un’arma molto importante per la squadra nella seconda parte della stagione”. Foto: Twitter Real Madrid