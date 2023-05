Ancelotti: “Hazard ha un contratto. Se non è contento chieda la cessione”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Siviglia: “Vogliamo concludere bene la stagione, avremo una partita difficile senza Benzema, Vinicius e Asensio”.

Che ne pensa della possibilità che la Liga perda il VAR? “La tecnologia è importante, con il VAR molte cose sono migliorato e l’aumento della tecnologia sarebbe positivo…”.

Che ha Vinicius? “Non viaggia con noi perché non può giocare. Il ginocchio continua a dargli fastidio e non può giocare, punto. Spero rientri per l’ultima”.

Nacho sembra incerto sulla permanenza. “Il futuro è nelle sue mani, sappiamo già come e quanto può contribuire, l’ha già fatto e può dare ancora. La società sta parlando per il rinnovo del contratto, lui sta pensando alla miglior soluzione. Tra una settimana la stagione sarà finita e tutto diventerà più chiaro”.

Hazard giocherà? Se ne andrà in estate? “Mi sorprendete, non avete la pazienza di aspettare domani ma io non ho mai dato la formazione il giorno prima di giocare. Hazard ha un contratto, questo implica che resti. Se non è contento, chieda al club la cessione”.

Foto: sito Real