Ancelotti: “Guardiola può stare tranquillo, domani non farò magie. Gara come all’andata? Vincerà il calcio”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Niente mi tiene sveglio, forse se dovessi mangiare troppo stasera. Per il resto siamo bene. Le statistiche contro il Manchester City non sono buone? Ognuno può guardarle come vuole, ce ne sono tante dove non avevamo mai vinto e poi lo abbiamo fatto. Non serve guardare il passato, ma solo il presente. Dobbiamo competere, lottare e avere fiducia. Il risultato è stato pari, mancano 90 minuti e tutto può succedere. Abbiamo fiducia per ritrovare la qualità e creare loro problemi”.

Cosa chiede a Bellingham? “Gli chiedo, come a tutti, di lavorare per la squadra. Poi i gol che ha segnato sono stati una marcia in più. Abbiamo più lavoro e qualità da parte dei giocatori. È un bravissimo giocatore, è moderno, ha tanta qualità e può coprire benissimo tanto spazio. Sarà uno dei giocatori più importanti del futuro del Real Madrid. Ha solo 20 anni e a volte lo dimentichiamo. È molto maturo e fantastico per noi”.

Haaland non ha fatto una buona partita all’andata: “È uno dei giocatori più pericolosi che hanno. Il fatto che sia apparso poco è un vanto per la nostra difesa, ma potrebbe essere il miglior centravanti del mondo. È molto pericoloso”.

Come la vivono i tifosi? “Penso che i tifosi del Real Madrid siano tranquilli, non penso che siano irrequieti. Il Real Madrid ha sempre giocato bene in questa competizione e devono essere i tifosi più felici. Tanti giovani in campo? Queste sono partite in cui devono mettere a frutto l’esperienza maturata. Hanno molta fiducia in se stessi. Hanno fatto bene, ma devono migliorare e lo faranno. Gara come all’andata? Credo che tutti lo sperino, vincerà certamente il calcio”.

Guardiola ha detto che all’andata lo aveva sorpreso. Ha qualcosa in serbo per il ritorno? “No, no. Ci conosciamo molto bene. Guardiola può stare tranquillo, domani non farò magie”.

Foto: sito Real Madrid