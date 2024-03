Ancelotti: “Gol annullato a Bellingham? E’ successo qualcosa di mai visto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha così commentato nella conferenza stampa post Valencia, gara terminata sul punteggio di 2-2, la decisione dell’arbitro Gil Manzano di annullare una rete a Jude Bellingham (poi espulso per reiterate proteste) a tempo quasi praticamente scaduto: “Non so che dire, avevamo il possesso e la giocata finisce quando il Valencia lo recupera. Non mi è mai successo prima, ma non so che altro dire.”

Che spiegazione le hanno dato? ”Quando il portiere respinge, se decidi di far continuare il gioco… Avevamo la palla, hanno sbagliato.”

Come ha reagito lo spogliatoio? Rudiger sembrava molto arrabbiato.

“Antonio è una persona molto passionale, è logico. Però dobbiamo tornare alla normalità: abbiamo fatto alcune cose bene e altre no, dobbiamo migliorare.”

È uno scandalo?

“È qualcosa di mai visto, inedito è la parola che voglio utilizzare. Non mi è mai successo prima.”

Ora Bellingham potrebbe saltare alcune partite. ”La sua espulsione ci dà fastidio, è stato trasparente nel confessare che ha detto, qualcosa di normale. Non ha insultato l’arbitro, era solo frustato. Vedremo.”

