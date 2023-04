Ancelotti: “Gli 11 punti col Barcellona non sono reali. Champions? Si giocasse domani con il City avremmo delle assenze”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in visdta della gara di domani contro il Girona.

Queste le sue parole: “Giocano bene, sono organizzati in fase di possesso. Sarà una partita difficile. Benzema e Camavinga non ci saranno ma torneranno con l’Almeria. Se si giocasse domani contro il Manchester City, non ci sarebbero. Rodrygo non si è allenato ma sarà disponibile”.

Differenza col Barça: “Gli 11 punti di differenza non ci sono, vedendo la qualità delle squadre e gli scontri diretti. Questa distanza è frutto di piccoli dettagli. Le semifinaliste di Champions non sono in testa ai campionati? È difficile fare doppietta”.

Rinnovo Asensio: “Mi piace molto come giocatore. Ha caratteristiche che piacciono a molti club e tanti allenatori. Spero che possa restare con noi”.

Foto: sito Real Madrid