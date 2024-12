Ancelotti: “Giocare in Italia è sempre speciale. L’Atalanta sta facendo un lavoro meraviglioso”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “L’Atalanta ha fatto un grande lavoro, compete nel campionato italiano e in Europa, hanno fatto un lavoro straordinario. L’Atalanta rimane ad alto livello, questo dice molto della struttura della società e della qualità dell’allenatore”.

Vale più di tre punti questa partita? “No, sono tre punti e sono importantissimi per la qualificazione. Abbiamo altre tre partite, sarà difficile piazzarsi tra le prime otto squadre, probabilmente faremo un round di playoff, ma sono solo tre punti. Per me è sempre speciale giocare in Italia, sono italiano al 100%”.

C’è l’impressione che tu sia sempre tranquillo: “Ho molta fiducia nella squadra e nei miei giocatori, abbiamo l’obiettivo di finire bene questo anno, domani sarà la partita più complicata di questo ciclo di partite di questo finale di 2024. Non c’è una ricetta magica, vorrei dire che il rapporto tra il mister e il club è cruciale per ottenere risultati, se poi le cose vanno bene è perché quel rapporto funziona. Sono convinto al 100% di questo”.

Foto: sito Real Madrid