Ancelotti: “Gattuso? Ottimo lavoro. Pirlo segua le proprie idee, Ibra è immortale”

Un Carlo Ancelotti a 360 gradi quello ospite di Tiki Taka. L’allenatore dell’Everton si è soffermato in particolare su alcuni suoi giovani colleghi e su due fenomeni del calcio italiano: “Napoli? Un bell’ambiente, una famiglia, una bellissima città con contraddizioni. Non avevo mai vissuto al sud ed era una tappa da fare”. Ora però in panchina siede Gattuso, suo ex giocatore al Milan: “Ha carattere, si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro”.

“Pirlo? – continua Carletto – Non ha bisogno di consigli, ma gliene voglio dare uno: faccia con le proprie idee, non con quelle degli altri. Ibrahimovic? Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. E invece faceva gol in tutte le partite. Ora è tornato in Italia, pensavo fosse la fine e invece fa gol ogni domenica. È immortale come Ronaldo. Continuare a giocare è facile, ma loro non giocano e basta, segnano sempre. Non è così semplice. Se volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui”.

Su Pioli: “Il Milan ha fatto dei passi da gigante. Ai rossoneri manca ancora qualcosa per essere al livello di Juventus e Inter, ma questa è una stagione strana per tutti i campionati in Europa, dove vedo risultati abbastanza sorprendenti. Ci sono in testa squadre che nessuno avrebbe mai detto all’inizio della stagione. Tutto può succedere”.

Poi, un sogno nel cassetto, mai realizzato: “Mi sarebbe piaciuto moltissimo avere Totti con me, però forse chiedevo troppo”.

