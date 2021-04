Ancelotti: “Futuro di James? Ha due anni più opzione, c’è tempo per parlarne”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato oggi in conferenza stampa e si è soffermato sul futuro di alcuni suoi giocatori: “Coleman e James Rodriguez? Non stiamo parlando di questo, dobbiamo discutere di alcune posizioni, ma ci pensa il direttore sportivo Marcel Brands e parlerà con i giocatori nelle prossime settimane. James Rodriguez? Ha due anni più uno di opzione quindi abbiamo tempo per parlarne. Non ne abbiamo bisogno, possiamo farlo nei prossimi mesi”.