Ancelotti: “Felice per i tifosi e per i ragazzi. Obiettivo? Continuare a far bene e poi vedremo”

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato dopo il derby con il Liverpool vinto 2-0 dai suoi.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per la squadra e per tutti i tifosi, i giocatori hanno meritato i tre punti per gli sforzi che hanno messo in campo. Sono molto felice, ci siamo disposti con l’obiettivo di contenere Robertson e il tridente d’attacco del Liverpool: Coleman ha fatto un gran lavoro, mi sono piaciuti anche James Rodriguez e Richarlison. Stiamo lavorando duramente e i risultati ci danno ragione, al momento non possiamo pensare alla Top-4 anche se siamo in lotta per l’Europa: speriamo di continuare di questo passo”.

Foto: Twitter Everton