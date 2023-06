Ancelotti fa causa all’Everton. In ballo ci sono due milioni di sterline

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha deciso di fare causa alla sua ex squadra, l’Everton. Due anni dopo l’addio, l’allenatore italiano trascina il suo ex club davanti all’Alta Corte di Londra per una questione di “contratti e accordi commerciali generali”. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la vicenda ruota intorno a un mancato pagamento di 2 milioni di sterline sul conto del tecnico.

Foto: twitter Real Madrid