Ancelotti: “Endrick? Ha qualità impressionati. Potenza e fisicità”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla BBC, soffermandosi sulle qualità del nuovo arrivato in casa Real, il 18enne Endrick.

Queste le sue parole: “E’ stata una settimana molto emozionante per lui, è molto giovane. Ha una qualità impressionante, è molto potente e rapido, si adatterà rapidamente al gruppo, non gli chiederò molto perché in questa prima settimana devo tenere conto che è stato un momento molto emozionante per lui. Contro il Milan giocherà 45 minuti”.

Foto: Instagram Real