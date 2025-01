Ancelotti: “Endrick? Deve essere paziente, segnerà quando ne avremo bisogno”

Il Real Madrid non casca nella trappola e si libera con un netto 5-0 del Minera, accedendo agli ottavi di finale di Copa del Rey. Obiettivo raggiunto, con il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, intervenuto così nel post-partita ai microfoni di Marca: “Canterani in campo? Ho detto loro di dimostrare la loro qualità, sono giovani che hanno talento. È una buona esperienza per loro stare con noi, giocare con noi. Li teniamo sempre sotto controllo e osservazione”.

La partita: “È ovvio che abbiamo più qualità e siamo riusciti a mantenere la stessa motivazione e impegno”.

Sulla prestazione di Endrick: “Segnare un gol è un dettaglio, ha fatto una buona partita. I suoi movimenti sono stati efficaci, ha giocato molto bene, e quando l’ho messo a destra ha fatto bene. Deve essere paziente, segnerà gol quando ne avremo bisogno”

Foto: Instagram Real Madrid