Ancelotti: “Elmas ha fatto di tutto per venire al Napoli. Sul futuro di Verdi…”

Dopo il pareggio per 3-3 nell’amichevole contro la Cremonese, Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico del Napoli: “La squadra ha fatto un lavoro di forza l’altro giorno, era inevitabile perché adesso non abbiamo più tanto tempo e quindi abbiamo voluto prendere qualche rischio e fare anche brutte figure. Ma in questo momento non importa. Preoccupato dai tanti gol presi? Stiamo provando a fare un pressing più offensivo e rischiamo qualcosa in più nelle ripartenze. Se non provi adesso, quando inizia il campionato non lo puoi più fare. Gaetano nota positiva? Stiamo valutando, credo alla fine abbiamo visto che è un giocatore su cui si può puntare, viene dal nostro settore giovanile. Credo che sono buone tutte due le soluzioni, se va a giocare o se resta qui. Elmas? Può dare qualità al centrocampo, è molto felice di essere qui, questa è una cosa molto importante. Ha fatto di tutto per essere qui. Sono molto contento, è un centrocampista moderno che darà ulteriore qualità al reparto che come ho detto è già di alto livello. Il futuro di Verdi? Ha espresso la volontà di trovare più continuità, adesso sono cose che sta valutando lui con la società”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli