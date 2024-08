Ancelotti: “È un onore e un privilegio allenare il Real. L’Atalanta ci ha fatto soffrire nel primo tempo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atalanta: “È un onore e un privilegio allenare questa squadra. La partita stasera è stata bella, l’Atalanta ci ha fatto soffrire tanto nel primo tempo. Erano molto forti nei duelli, poi è calata un po’ la loro pressione”.

Poi proseguito: “Come si dice, giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista, è una squadra molto organizzata. Davanti, ai miei ho chiesto mobilità, non mi importa che uno giochi a destra, a sinistra o al centro, l’importante è che occupino bene lo spazio come hanno fatto“.

L’allenatore dei blancos ha concluso: “Bellingham? È un giocatore di qualità assoluta, non c’è molto da dire. Ha fatto questa partita dopo soli sette giorni di allenamento. L’Atalanta però ha fatto un’ottima partita e ci ha fatto soffrire“.

Foto: sito real