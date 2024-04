Ancelotti: “È stata un’impresa, non c’era altra maniera per vincere qui”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Manchester City: “Al di là del risultato siamo stati bravi, abbiamo fatto una buona prestazione difensiva. Non c’era altra maniera di vincere qui”.

Poi ha proseguito: “Mi ha fatto i complimenti e in bocca al lupo per le prossime due. L’anno scorso è toccato a loro, quest’anno a noi. Sono una grande squadra, non lo devo dire io, tra le più forti che ci sono. Vincere qui è stata un’impresa, ci siamo riusciti e siamo contenti”.

Infine, sulla tattica messa in campo: “Abbiamo cercato di chiudere gli spazi mandandoli un po’ più fuori, poi c’era sempre il movimento di De Bruyne e Bernardo Silva che poteva creare problemi. Devo dire che abbiamo fatto molto bene per 120 minuti”.

Foto: Twitter Real Madrid