Ancelotti e l’inizio di stagione difficoltoso: “I tifosi ci aiuteranno. Mbappé? Il suo adattamento non è un problema”

Quello del Real Madrid, non è stato sicuramente l’inizio di stagione che tutti auspicavano. Solo 5 punti in 3 partite per la squadra di Ancelotti, che deve ancora registrare dal punto di vista tattico la fase offensiva, che vede Vinicius e Mbappé spesso solcare le stesse zone di campo e mostrare poca intesa. Il tecnico italiano si è poi soffermato sulla permanenza in rosa di Ceballos, e ha risposto alle critiche dei tifosi per i mancati risultati.

Sui mancati risultati e le soluzioni: “Penso che i tifosi ci aiuteranno, vogliamo mostrare la nostra versione migliore dopo la partita contro il Las Palmas. La squadra è motivata a fare una buona partita. Il tempo è stato sufficiente, perché siamo abituati a giocare con questo calendario. Abbiamo già avuto problemi in passato, vediamo come andrà domani… Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi. Finora non siamo riusciti ad avere un blocco compatto e dobbiamo migliorare. Ne ho parlato con i giocatori e loro sono d’accordo. Quando il problema è chiaro è facile risolverlo. La sensazione è che facciamo fatica a recuperare palla e che le squadre rivali ci facciano male tra le linee”.

Il rigorista: “È una decisione che viene presa dai giocatori. È giusto dare la responsabilità sia a Mbappé che a Vinicius, quindi preferisco che decidano loro perché ho molta fiducia in loro. Dipenderà da come si troveranno e dalla necessità del momento”.

Su Ceballos: “È un giocatore importante per noi, è vero che non ha avuto i minuti che avrebbe voluto o meritato, ma siamo contenti che sia rimasto con noi e sarà molto utile alla squadra”.

Le critiche: “Sono assolutamente normali perché le richieste per questa squadra sono massime. Ci saranno fino a maggio, per noi è normale”.

La mancata intesa tra Vinicius e Mbappé: “Per me stanno facendo squadra, il lavoro offensivo viene fatto molto bene. Non è un problema non aver segnato gol in ogni partita. Col tempo si capiranno meglio, non solo Vini con Mbappé; offensivamente non abbiamo problemi, abbiamo i migliori attaccanti al mondo. Vinicius ha giocato più a sinistra e continuerà ad essere così. Mbappé sta giocando molto bene anche se non ha segnato, la sua presenza genera pericolo. Il suo adattamento non è un problema”.

Foto: X Real Madrid