Ancelotti e la richiesta a Mbappé: “Preferisco che faccia gol piuttosto che pressare”

Questo pomeriggio Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, finaliste della scorsa edizione. Interrogato dai giornalisti su Kylian Mbappé, il tecnico italiano ha spiegato l’esplicita richiesta fatta alla stella francese, in totale controtendenza rispetto a quanto richiestogli da Luis Enrique ai tempi del PSG. Ancelotti, infatti, pretende da Mbappé più presenza in zona gol e meno sacrificio nel pressing. Qui di seguito le sue parole.

“Chiedo a Mbappé di segnare gol. Preferisco che faccia gol piuttosto che pressare. Chiedo a Mbappé quello che ho chiesto a Karim Benzema, cioè che si faccia trovare pronto quando riconquistiamo palla”.

