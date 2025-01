Ancelotti: “È difficile essere Vinicius. Gli insulti non rendono le cose facili”

Quanto è difficile essere Vinícius? Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha così risposto: “È difficile, non sono nei suoi panni, ma è difficile. Tutto ciò che accade, gli insulti, non rende le cose facili. Lui cerca di migliorare e di resistere. I suoi gesti plateali? Io non ho visto quello che ha fatto. Vedo quello che succede negli stadi e credo che lui, in questo periodo, abbia migliorato molto il suo atteggiamento. Può migliorare ancora, ma nessuno è perfetto”.

Sul rosso rimediato contro il Valencia: “Restiamo convinti che non fosse un cartellino rosso. Speriamo che non gli vengano dati dei turni di squalifica”.

Foto: Instagram Real