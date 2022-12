Ancelotti: “Durante la mia infanzia ero grande tifoso dell’Inter. Poi le cose sono cambiate”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, intervistato da Il Foglio, ha rilevato come nel corso della sua infanzia fosse un grande tifoso dell’Inter.

Queste le sue parole: “Sì, è vero! Per me rimane sempre, per quello che è stato, la simpatia per l’Inter perché stata la squadra della mia infanzia. Dai 6 ai 15 anni ero tifoso dell’Inter e dopo, piano piano, le mie idee sono cambiate. Adesso posso dire di essere milanista al 100%”.

Foto: twitter personale