Ancelotti: “Dobbiamo essere pazienti con Guler. Ha talento, il suo momento arriverà”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si è soffermato a parlare anche di Arda Guler alla vigilia della sfida contro il Valencia: “Dobbiamo essere pazienti con Arda. Il suo momento arriverà, ha talento”. In questa stagione il talento turco è stato impiegato solo per 92′, di cui solo 25′ in La Liga, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi da gioco.

Foto: Twitter Real Madrid