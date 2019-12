Ancelotti: “Dimissioni? Mai, spero di esserci anche sabato. Domani incontrerò De Laurentiis”

Carlo Ancelotti, dopo la vittoria del suo Napoli contro il Genk con annessa qualificazione agli ottavi di Champions, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul suo futuro: “Il girone di Champions è stato fatto con coraggio, la qualificazione è meritata. Una delle poche soddisfazioni di questo ultimo periodo. Abbiamo dato dimostrazione di essere competitivi. Futuro? Domani ci vedremo con il presidente e decideremo cosa fare. Mi auguro di esserci ancora sabato a rispondere alle vostre domande. Tra me e i giocatori non c’è nessun attrito, non c’è mai stato. Dimissioni? Mai date in vita mia e mai le darò”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli