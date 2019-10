Ancelotti: “Difficile fare meglio di così, i drammi li lasciamo agli altri. Ghoulam? Non è pronto”

Dopo il pareggio per 1-1 in casa della Spal, Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico del Napoli: “La prestazione è stata fatta bene, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenza, anche se ci siamo sbilanciati nella seconda parte. Dopo la Champions non si hanno tutte le energie, ma abbiamo dimostrato di stare in salute. Dobbiamo continuare questa intensità, poi i risultati ci daranno ragione. Oggi siamo stati un po’ sfortunati. Malcuit? Non so, ha preso un colpo al ginocchio. La prestazione c’è stata, difficile rimproverare qualcosa ai ragazzi. Ora non dobbiamo abbatterci perché mercoledì c’è un’altra grande partita da giocare. Ghoulam? Ghoulam non gioca perché non è pronto”. Lo stesso Ancelotti ha poi parlato a Sky Sport: “Tutte le partite che non vinci sono un’occasione persa. Difficile fare meglio di così viste le difficoltà avute. La classifica? Con i tre punti persi contro il Cagliari la classifica sarebbe ottima. I drammi li lasciamo agli altri”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli