Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e grande ex Milan, ha commentato brevemente a La Gazzetta dello Sport il derby di Milano, facendo chiaramente capire se lo guarderà o meno e per chi farà il tifo: “Alle 18 siamo lì, davanti alla televisione e con la maglia rossonera. Se vedrò anche altre partite di Serie A? No, no. Mi basta il derby”.

Foto: Twitter Real Madrid