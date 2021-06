Ancelotti, dalla Decima al Gran Ritorno in dirittura. Quelle parole di Florentino

Quando vinse la Decima e andò via, Florentino Perez disse che era stata una scelta dolorosa. Quale scelta? Quella di sollevare Carlo Ancelotti dall’incarico, malgrado una grande prodezza, ovvero quella di riportare la Coppa della Grande Orecchie a Madrid che gli valse la riconoscenza dello spogliatoio, Ronaldo in testa. Ora stiamo vivendo le ore del probabile ritorno di Ancelotti al Real, siamo ormai in dirittura con l’Everton allertato e sul punto di liberarlo. Sono ore caldissime, non dovrebbero esserci sorprese. E l’Everton si dedicherà al sostituto che non sarà Maurizio Sarri, in attesa dell’incontro con la Lazio.

Foto: Twitter Everton