Ancelotti: “Courtois e Militao? Dovremo sfruttare le pause. Dopo metà aprile potrebbero essere convocabili”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato dei recuperi di Tibaut Courtois e Eder Militao: “La data non è stata ancora definita. Dobbiamo sfruttare la sosta per le Nazionali e poi la mini pausa per la finale di Copa del Rey. In quel momento entrambi dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo. Poi, dopo il 14 aprile, dopo la partita col Maiorca, potrebbero essere anche convocati”.

Foto: sito real