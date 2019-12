Ancelotti: “Contro il City per capire a che punto siamo. Guardiola? E’ un genio”

Due vittorie nelle prime due partite da quando siede sulla panchina dell’Everton e nessuna intenzione di fermarsi. Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il City: “Sarà un test fantastico per noi, potremo capire a che punto siamo. Abbiamo fiducia e consapevolezza, vogliamo giocare una gara straordinaria. Schneiderlin è vicino al recupero, si sta allenando con la squadra e sarà pronto per domenica. Gomis e Gbamin hanno bisogno invece di altro tempo, spero di riaverli presto a disposizione“.

Guardiola

“Pep è un grandissimo allenatore, ho un ottimo rapporto con lui e lo rispetto molto. È un genio, cerca sempre di proporre qualcosa di speciale in campo”.

Impatto Everton

“Sono rimasto sorpreso dallo spirito di questa squadra. Il lavoro di Duncan Ferguson è stato davvero positivo perché ho trovato calciatori con grande carattere. Non ho cambiato tante cose, non ne ho avuto neanche il tempo”.

Mercato

“Non è ancora aperto, ci sono tanti rumors e questo è normale ovunque. Dopo il 5 gennaio incontrerò la società e vedremo insieme se è possibile migliorare questa rosa. In ogni caso, abbiamo già una buona squadra secondo me”.

