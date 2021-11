Ancelotti: “Contenti della qualificazione. Ora vogliamo battere l’Inter per il primo posto”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a fine gara dopo il successo contro lo Sheriff che ha dato la qualificazione agli ottavi di finale al Real Madrid.

Queste le sue parole: “Non potevo chiedere di più. Abbiamo fatto una buona partita, lo Sheriff ha spinto un po’ all’inizio, ma abbiamo gestito bene la palla. Alaba ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio, non dovrebbe essere niente di grave, ma dobbiamo valutarlo. Possiamo ancora migliorare, abbiamo diverse opzioni: il contropiede, il gioco di posizione. In questo momento possono giocare tutti, valuteremo di volta in volta. Ora dobbiamo fare bene contro l’Inter che è già qualificata come noi. Giochiamo in casa, al Bernabéu, dobbiamo finire al meglio questo girone nel quale abbiamo vinto tre partite in trasferta, sbagliando solo una partita. Vogliamo finire al primo posto del girone“.

Foto: Twitter Everton