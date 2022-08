Ancelotti conferma l’addio di Casemiro: “Vuole andarsene, la trattativa è in corso”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Celta Vigo di domani sera, l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è stato inevitabilmente interpellato anche sulla possibile cessione di Casemiro al Manchester United: “Ho parlato con Casemiro questa mattina, mi ha detto che vuole provare una nuova sfida. Io e il club lo capiamo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C’è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo”.

Foto: Sito Real Madrid