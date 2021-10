Ancelotti: “Clasico sempre importante, anche senza CR7 e Messi”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del Clasico contro il Barcellona in programma domani pomeriggio.

Queste le sue parole: “Il Clasico continua ad essere una partita speciale: le sensazioni sono le stesse di quando c’erano Cristiano Ronaldo e Messi. Non bisogna focalizzarsi sulle individualità, ma sulle due squadre, perché Barça-Real Madrid sarà la stessa partita anche dopo i protagonisti che la giocheranno domani. Sarà sempre la partita più attesa. Non so chi arrivi meglio a questa gara: in questi caso non esiste un favorito. La preoccupazione è normale, la paura può essere un’emozione positiva. Se non hai paura affronti il leone pensando che sia un gatto”.

Foto: Twitter Everton