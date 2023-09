Ancelotti: “Ci è mancata intensità. Non sono un grande fan del possesso palla”

Dopo la brutta sconfitta rimediata nel derby con l’Atletico Madrid, il Real Madrid torna a vincere grazie al successo casalingo arrivato ieri sera contro il Las Palmas. Queste le parole di Carlo Ancelotti a fine gara: “Sono preoccupato per la fine del secondo tempo, abbiamo calato il ritmo e non avevamo il controllo della partita. Abbiamo cercato di partire forte per evitare problemi e abbiamo riconquistato molto bene la palla. Nel primo tempo ci è mancato solo un po’ di precisione in avanti, nel secondo tempo invece l’intensità. È un periodo della stagione in cui molte squadre faticano a trovarla quell’intensità perché la stanchezza comincia a farsi sentire. I palloni lunghi sono un’opzione per sfondare le linee e avvicinarsi al portiere. È un’opzione che dobbiamo avere. Non sono un grande fan del possesso palla, mi interessano più i gol“.

Foto: Twitter Real Madrid