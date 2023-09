Ancelotti: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Bellingham? Ha qualità straordinarie”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria in extremis sull’Union Berlino.

Queste le sue parole: “Il match era previsto per svolgersi in questo modo, con molto controllo da parte nostra e un blocco basso dell’Unione Berlino. Non ci hanno lasciato spazi tra le linee, ma ci abbiamo provato. Abbiamo fatto bene sui calci piazzati e nella pressione post-palla persa. Avremmo potuto segnare prima, ma è importante farlo alla fine, perché lo spirito di questa maglia è proprio questo: credere fino all’ultimo minuto”.

Su Bellingham afferma: “Ha qualità straordinarie e sembra anche fortunato, quando si inserisce da centrocampo è più pronto degli altri e sta sfruttando questa sua abilità”.

Su Rodrygo, invece: “Partita complicata per lui, è stato sfortunato”.

