Ancelotti: “C’è tanto lavoro da fare, ma la qualità della rosa è davvero buona. Kean? Bisogna avere pazienza”

Carlo Ancelotti debutta oggi sulla panchina dell’Everton nel match casalingo contro il Burnley. L’ex allenatore del Napoli inizia l’avventura in Premier League contro una formazione organizzata e distante appena tre punti dalla zona europea. Intervistato da Liverpool Echo, l’italiano ha ammesso: “L’obiettivo è di onorare la nostra reputazione, abbiamo una visione chiara di come raggiungere il nostro scopo. Non succederà dall’oggi al domani, abbiamo molto lavoro da fare e tanti punti da recuperare. Voi tifosi avete un ruolo enorme da svolgere in ciò che stiamo cercando di ottenere“.

Moise Kean

“L’aspettativa per lui è molto alta ma ha 19 anni, dobbiamo essere un po’ più calmi e pazienti. Ha le giuste qualità per diventare un attaccante della Premier League ma, come ho detto, ci vuole tempo, è in un nuovo paese, con nuovi compagni di squadra e un nuovo allenatore. Dobbiamo lavorare con lui, cercare di migliorarlo”.

La rosa

“Non importa se giochi o meno, devi provare ad usare questo momento per migliorare te stesso ogni singolo giorno. A Parma è successa la stessa cosa. Avevo molti giovani giocatori che sono diventati giocatori fantastici. Thuram, Crespo, Cannavaro. Penso che la qualità dei giovani giocatori qui sia davvero buona. Non voglio dimenticare nessuno ma pensate a Holgate, Kean, Calvert-Lewin, Tom Davies. Secondo me possono diventare giocatori fantastici”.

Foto: sito Everton