Ancelotti: “Con un prato così non si potrebbe giocare a calcio, è un altro sport”

Ieri sera il Real Madrid di Carlo Ancelotti è stato impegnato nei sedicesimi di finale di Copa del Rey contro il Cacereno. Il match è terminato 0-1 a favore dei Blancos, grazie alla rete di Rodrygo al 69′. Il tecnico italiano però a fine partita ha voluto esprimere un suo parere sulle condizioni del campo del Principe Felipe: “Con un prato così non si potrebbe giocare a calcio, non è calcio è un altro sport. E’ bello perchè le piccole squadre possono lottare con le grandi, per i tifosi- Ma la gente vuole anche vedere uno spettacolo bello”.

Foto: Account ufficiale Twitter Real Madrid