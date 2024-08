Ancelotti: “Calendario fitto? Stiamo pensando di concedere delle vacanze individuali ai calciatori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato della situazione legata al calendario troppo fitto e allo scarso riposo dei calciatori: “Stiamo guardando a questa stagione, non alla prossima. I giocatori hanno bisogno di riposarsi, hanno bisogno di vacanze, stiamo pensando di concedere vacanze individuali ai giocatori. Un giocatore può non giocare per una settimana e andare a riposare con la famiglia, soprattutto con i nazionali, che hanno pochissimo riposo, non hanno un solo giorno di ferie. Stiamo valutando”.

Foto: sito real