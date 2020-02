Ancelotti: “Buona prestazione dal punto di vista offensivo. Non è accettabile concedere tre gol in questo modo”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha analizzato la sconfitta subita contro l’Arsenal.

“Una buona prestazione dal punto di vista offensivo. Abbiamo avuto molte opportunità in avanti, mentre non è accettabile concedere tre gol in questo modo. Quando succede, è normale perdere la partita. La squadra è migliorata, ha mostrato molta più padronanza in fase di palleggio“.

Foto: Twitter ufficiale Everton