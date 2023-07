Ancelotti: “Brahim Diaz è cresciuto molto. Bellingham è un giocatore fantastico”

Dopo l’amichevole vinta contro il Milan, Carlo Ancelotti ha risposto alle domande di alcune giornalisti. In particolare, gli è stato chiesto della prestazione di Brahim Diaz e di quella di Jude Bellingham. Ecco le sue parole, riportate da Marca: “Brahim ha fatto una bella prestazione, è cresciuto molto dopo due stagioni al Milan. Ha qualità per giocare in questa posizione. Gioca molto bene tra le linee e si trova molto bene con gli altri. È un’opzione che abbiamo e speriamo di poter averlo sempre a disposizione. Bellingham? È un giocatore fantastico. Molto importante. Un interno completo, che ha molta intensità e si muove molto bene senza palla. È diverso dagli altri centrocampisti che abbiamo. Ha una qualità straordinaria”.

Foto: Sito Real