Ancelotti: “Benzema sarà titolare contro il Liverpool”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa ha presentato l’andata degli ottavi di finale di Champions League da disputare ad Anfield contro il Liverpool. Recuperato il numero nove Karim Benzema, l’attaccante francese sarà della partita. Alcune parole del tecnico italiano: “Il Madrid è preoccupato per il Liverpool e il Liverpool per il Real Madrid, non per i giocatori. Ci aspettiamo una partita molto intensa con molta pressione, senza tempo per respirare. Spingono e spingono molto, lo sappiamo e siamo preparati”.

Finale Champions League 2022: “Per noi è un bel ricordo. Sono d’accordo con Klopp, era pari. Il Liverpool poteva avere più palla ma noi eravamo molto indietro. Ora sarà diverso perché ci sono due partite e dovremo fare bene per 180 minuti”.

Benzema: “Lo vedo bene, domani partirà titolare. Sprigiona anche un enorme entusiasmo per questa Champions League, perché il ricordo dell’ultima è ancora molto fresco”.

Vinicius: “A Vinicius piace giocare a calcio ovunque si trovi. E, soprattutto, in posti importanti come quelli di domani. È un piacere vederlo giocare, ma per tutto il calcio, non solo per il Real Madrid. Perché è molto bravo, come Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland… è un grande piacere vedere giocatori con queste qualità”.

Preoccupato dalle condizioni di Kroos e Tchouaméni: “Mi piacerebbe averli. È un passaggio forzato che non volevamo ma non mi preoccupa perché il feeling che abbiamo avuto senza di loro è stato buono. Chi ha sostituito Toni e Tchouaméni ha fatto bene e abbiamo fiducia in tutta la squadra”.

Razzismo in Spagna contro Vinicius: “Spero che prendano provvedimenti. Sta gestendo bene, ama giocare e quanto sta accadendo non pregiudica il suo rendimento in campo. La questione del razzismo è molto seria. Non esiste una legge che possa far cambiare idea a una persona. Questo viene fatto dalla cultura e dal buon senso. Non sto incolpando la Spagna perché c’è razzismo in tutti i paesi. Quello che chiedo è il rispetto per tutte le persone. La Spagna è un paese fantastico in cui vivere, amo vivere a Madrid. La Spagna è spettacolare in ogni modo”.

