Ancelotti: “Bellissima serata. L’abbraccio con Insigne? Gli avevo detto che avrebbe deciso la gara”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha commentato così il successo in casa del Salisburgo: “Non sono sorpreso da questa partita, mi aspettavo questo, abbiamo giocato con intelligenza. Abbiamo sofferto, questo è un ottimo risultato, ma è stata una bellissima serata. Non è una vittoria che spalanca gli ottavi di finale, ma adesso col Salisburgo abbiamo la partita in casa nel girone. Mertens meglio di Maradona? Contento per lui e per il Napoli, adesso piedi per terra e pensiamo alla prossima. Avevo detto ad Insigne che avrebbe inciso sul match. L’abbraccio di Insigne? Gli avevo detto che avrebbe giocato, che non sapevo quanto avrebbe giocato, ma che sapevo avrebbe deciso la partita”, ha concluso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli