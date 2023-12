Ancelotti: “Bellingham o Kakà? Jude più bravo senza palla, ma Ricardo aveva meno spazi”

Intervenuto in conferenza stampa della vigilia dell’impegno di Champions League contro l’Union Berlino, Carlo Ancelotti, ha risposto alla domanda che proponeva un parallelismo fra Jude Bellingham e Kakà, brasiliano transitato anche dal Bernabeu: “Jude ha più qualità nel muoversi senza palla e il non giocare con un centravanti fisso gli permette di avere più spazio di quanto Kakà abbia mai avuto in un sistema di gioco diverso e con più giocatori”.

Foto: Instagram Real