Ancelotti: “Bellingham non si opererà ora, non ha problemi a giocare”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in trasferta sul campo del Betis, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato, tra i vari temi toccati, anche di Jude Bellingham e del problema alla spalla di cui la stella inglese sta soffrendo: “La spalla di Bellingham sta migliorando sempre di più e al momento è stato escluso l’intervento chirurgico, ma se continuerà ad uscire sarà una possibilità. Deve fare un lavoro specifico perché è un’articolazione particolare, ma non ha problemi a giocare e migliorerà sempre di più”.

Sugli altri infortunati: “Güler è vicino al rientro, si allenerà con la squadra la prossima settimana e potrebbe giocare prima della fine dell’anno. Tchouaméni è vicino al rientro, Militao e Courtois stanno bene, mentre Vinicius e Camavinga torneranno in squadra dopo le vacanze”.

Foto: sito real