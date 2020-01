Ancelotti: “Battere il Liverpool? Serve la partita perfetta, derby importante come sempre. Mercato? Mi sono fatto un’idea”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato presentando il derby di FA Cup contro il Liverpool in programma domenica: “Sarà difficile, è normale, ma si tratta di un’opportunità fantastica se affrontata con la massima concentrazione e senza paura. Bisogna pensare solo a ciò che si farà sul campo, senza distrazioni, per produrre una prestazione eccellente che è quella che serve per avere la meglio sul Liverpool. Una prestazione normale non è sufficiente per batterli. Ogni derby è importante per i tifosi. Ho giocato quelli di Roma e Milano e so quanto siano diverse queste gare dalle altre. Mercato? Non sto pensando ai possibili trasferimenti, voglio prima valutare tutta la rosa a disposizione anche se non ho molto tempo perché abbiamo tante gare da giocare. Mi sono fatto un’idea per ora, ma ogni giorno imparo qualcosa di più suoi miei giocatori. Se poi ci sarà qualche possibilità, e il club vorrà, allora potremmo rinforzare la squadra”.