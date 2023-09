Ancelotti: “Avrei potuto fare meglio, ma ho le spalle larghe e guardo già alla prossima”

Il Real Madrid perde in maniera netta il derby con l’Atletico Madrid, cadendo al Wanda Metropolitano con il punteggio di 3-1, crollando sotto i colpi di Morata e Griezmann. Queste le parole di Carlo Ancelotti al termine del match:

“Non siamo partiti bene e abbiamo difeso male: eravamo deboli nella nostra area. Con il 2-0 loro hanno potuto giocare la partita che volevano, difendendo bene e con transizioni veloci. Andare in svantaggio? Ci è capitato più volte e tre volte siamo riusciti a rimontare. Anche oggi eravamo vicini a farlo, ma il 3-1 è stato troppo: con quel gol è finita la partita. Con Kroos e Modric dall’inizio cercavo di avere un po’ più di controllo in mezzo, e anche di far riposare Tchouaméni, che finora ha giocato tanto, compresa la Nazionale. Il problema è stata la fragilità difensiva, che non avevamo avuto in passato. In soli 45 minuti ci hanno segnato tre gol, tanti come in tutte le partite precedenti. Siamo stati fragili e non abbiamo difeso bene, come al solito. L’Atletico ha approfittato della nostra mancanza di compattezza. Se cambierei l’impostazione iniziale? Bella domanda. Avrei potuto fare meglio, questo è chiaro. Quando la squadra non fa quello che dovrebbe è una mia responsabilità, ma io ho le spalle molto larghe non c’è problema. Guardo già alla prossima partita, anzi questa sconfitta può essere l’occasione per fare meglio in futuro. Siamo tristi e arrabbiati, ma Finora abbiamo fatto molto bene e continueremo a farlo“.

Foto: sito Real