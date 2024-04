Ancelotti: “Aver lottato alla pari ci dà fiducia per il ritorno. Letexier? Non è stato al livello delle due squadre”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha così parlato dopo il pareggio per 3-3 nei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City: “Bella partita, uno spot per il calcio ma non poteva essere diversamente con la qualità che c’era in campo. Fino a che abbiamo avuto la possibilità di tenere il ritmo alto l’abbiamo controllata bene, dopo ci hanno castigato con due gol all’incrocio dei pali. Pareggio giusto, aver lottato alla pari con loro ci dà fiducia per la gara di ritorno. L’unico rammarico è per qualche occasione che potevamo sfruttare meglio quando eravamo sul 2-1”.

Sulla prova dell’arbitro Letexier: “Ho una ottima considerazione di questo arbitro, non è stato al livello delle due squadre. Gli è mancata un po’ di esperienza”

Infine, sulla spinta del Bernabeu: “Il nostro stadio ci aiuta molto, ora dovremo riuscire a fare lo stesso senza il nostro stadio dietro”

Foto: Twitter Real