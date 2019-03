Ancelotti al quarto uomo: “Non l’ha toccato! Ma che cosa ci sta a fare il VAR?”

Carlo Ancelotti non ci sta. L’allenatore del Napoli si è lamentato veemente con il quarto uomo Piccinini per il contatto tra Meret e Ronaldo che ha portato all’espulsione del portiere azzurro e al successivo gol di Pjanic. “Ma che cosa ci sta a fare il VAR? Non l’ha toccato! Non l’ha toccato!”. Queste le parole di Ancelotti, rivolte appunto al quarto uomo, in riferimento all’episodio svolta di Napoli-Juve.

Foto: Twitter ufficiale Napoli