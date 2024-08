Ancelotti: “Atalanta unica, merita di essere qui. Sarà dura in Supercoppa”

L’allenatore del Real, Carlo Ancelotti, ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali della Uefa: “Ho staccato completamente, ma ho guardato tutte dell’estate. Il calcio è una passione, è divertente. Sono riuscito perfettamente a staccare la spina. Ho avuto 40 giorni di ferie ed è stato fantastico. Sono stato in posti bellissimi e ho guardato il calcio, la cosa che mi piace di più”.

Poi ha proseguito: “Sarà dura come sempre perché è l’inizio della stagione, ma ci andremo con la massima fiducia e con convinzione. Credo che l’Atalanta meriti di essere lì perché ha giocato un’Europa League fantastica, eliminando squadre importanti come il Liverpool. Ha vinto facilmente, anche la finale, quindi la rispettiamo molto, ma speriamo di essere al massimo della forma. Che vincesse in quel modo nessuno se lo aspettava. Come ho detto, l’Atalanta ha fatto una stagione fantastica. È una squadra molto pericolosa, che gioca in modo speciale e unico. Il Bayer Leverkusen non è riuscito a giocare come era abituato perché i giocatori dell’Atalanta si sono impegnati al massimo”.

Infine, su Gasperini: “Abbiamo un ottimo rapporto. Siamo amici da quando eravamo alla Juventus. L’Atalanta gioca stabilmente in Europa grazie a Gasperini e, da quando è arrivato, sta facendo molto bene anche in Italia. Dalla squadra sono emersi giocatori importanti, quindi ha fatto un lavoro straordinario e continua a farlo”.

Foto: sito real