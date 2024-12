Ancelotti annuncia: “Vinicius tornerà contro l’Atalanta”

“Vinicius Jr tornerà contro l’Atalanta”. Intervenuto in conferenza stampa, mister Carlo Ancelotti ha svelato quando rientrerà l’attaccante brasiliano del Real Madrid e parlato anche del recupero dell’altro infortunato David Alaba. “È una buona notizia per noi. Vinícius aveva un infortunio da cui si è ripreso molto bene. Sarà pronto per la partita di Champions League contro l’Atalanta. Il ritorno di Alaba ci ha motivato molto, ma ha bisogno di un altro mese per essere pronto e poter giocare a gennaio. Ora a dicembre continuerà a lavorare individualmente e pian piano si integrerà negli allenamenti con la squadra”, ha dichiarato il tecnico dei blancos sull’attaccante e il difensore.

Foto: Instagram Real Madrid