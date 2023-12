Ancelotti: “Allenare la Nazionale? Sarebbe bellissimo, ma ora siamo in buone mani”

Carlo Ancelotti si racconta in esclusiva al programma TV7 su Rai 1. Nella serata di venerdì 8 dicembre il TG1 ha mandato in onda alcune anticipazioni della lunga intervista che andrà in onda a partire dalla mezzanotte. Di seguito un estratto: “Allenare la Nazionale italiana? Chiaramente sarebbe bellissimo, ma ora siamo in buone mani. Spalletti è un grande allenatore, l’ha dimostrato continuamente ed è molto intelligente, al passo coi tempi“.

Foto: Twitter Real