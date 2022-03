Ancelotti: “All’andata il miglior PSG, domani vedremo il miglior Real. Se Kroos è al 95% non giocherà”

Carlo Ancelotti ha presentato quest’oggi la sfida di ritorno tra il suo Real e il PSG in programma domani sera al Bernabeu: “Dovremo pressare davanti, ma essere attenti dietro, vista la presenza di Neymar, Messi e Mbappé. Dobbiamo essere attenti, il contributo dei tifosi sarà importante. Nella gara d’andata abbiamo sofferto la loro pressione e non abbiamo proposto quello che avevamo preparato, non abbiamo trovato occasioni. Quello è stato il miglior PSG, domani vedremo il miglior Real. La Champions è una competizione importante e l’obiettivo, del club e di tutti, è restarci. Mbappé? Abbiamo pensato a come affrontare Mbappé, Messi, Neymar e tutti i loro giocatori. L’infortunio? Io spero sempre che i calciatori stiano bene. Avrà la possibilità di giocare e prepareremo la partita pensando che lui sia in campo. Chi non è al 100% non può giocare queste partite. Se Toni Kroos sarà al 95%, non giocherà”.

FOTO: Sito Real