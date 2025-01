Ancelotti: “Alaba si sta allenando con la squadra. Mercato? Non è facile parlarne in questo momento”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di domani contro il Valencia.

Sul momento della squadra: “Iniziamo una nuova sfida con molta voglia. È una partita impegnativa contro una squadra che ha cambiato allenatore e che ci ha sempre creato difficoltà. Vogliamo iniziare bene l’anno e questa partita è una sfida. La squadra sta bene e il riposo ha fatto bene perché tutti sono tornati motivati e in buona forma. Dobbiamo vincere le partite e, dopo il momento negativo che abbiamo vissuto a novembre, la squadra ha reagito e ora sta meglio, motivata, e abbiamo recuperato giocatori. Alaba sta già allenandosi con noi e l’atmosfera è buona, possiamo mantenerla solo vincendo partite”.

Il mercato invernale: “Vedremo. Abbiamo un sacco di partite a gennaio e siamo concentrati su questo. Parlare del mercato non è facile per me in questo momento”.

Su Barcellona e Atletico: “Calo del Barcellona? Come è successo a noi a novembre, è successo a loro a dicembre. Un calo lo hai e poi ritorni competitivo come prima. Il Barcellona e l’Atletico hanno le stesse possibilità di competere per la Liga con noi”.

Foto: X Real Madrid